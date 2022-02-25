غدا انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة وحالة واستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى دافئ على الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومعتدل السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ظهور شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 03 .