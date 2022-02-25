غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق ( منطقة العزب– استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية تريومف ومتفرعاتها – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – شارع شركات البترول بمسطرد)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 26 فبراير، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، سبب الانقطاع نظراً لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1000مم بشارع ابن الحكم.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125من التليفون الأرضي.