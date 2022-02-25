/681609/عبد-الحليم-حافظ-يظهر-فى-طنطا-شبيه-العندليب-يتصدر-مواقع-التواصل-الاجتماعى

تداول رواد وسيلة التواصل الأجتماعى " فيس بوك " مقطع فيديو لشاب يشبيه الفنان عبد الحليم حافظ ويغنى جزء من أغانيه داخل أحد قطارات طنطا، وظهر فى مقطع الفيديو، شاب فى العشرينات من العمر، يرتدى بدلة، يقلد الفنان عبد الحليم حافظ فى الشكل والأداء، ودخل فى وصلة غناء بأغنية " قارئة الفنجان " استمرت لاكثر من ١٠ دقائق.

وسط حالة من تجاهل الركاب له، قام شاب فى العقد الثانى من العمر، بتقديم موهبته فى تققليد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ داخل قطار بمطينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، ليقوم أحد الركاب بتصيره وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعى، وقد لاقى مقطع الفيديو، سخرية رواد موقع التةاصل الاجتماعى “فيس بوك”، مطلقين على شبيه الفنان عبد الحليم حافظ " عندليب قطار طنطا "، وذلك عقب أنتشاره على عدة صفحات، بمحافظة الغربية . وجائت التعليقات ساخرة من شبيه الفنان عبد الحليم حافظ، وعلى مظهره العام.

“ده لما تطلب عبد الحليم أون لاين” كان هذا أبرز التعليقات الساخرة التى نشرها متابعى فيدو شبيه العندليب الأسمر، والذى استقبل الكثير من التعليقات الساخرة فور قيامه بنشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، بينما أكد جمهور الـ”فيس بوك” أنه غير موهوب ولا يمت للعندليب.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقدالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من المشروعات وقطع الأراضي المقترحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر الزيات والذي تم إضافته حديثاً إلى المبادرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب والنائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية في قرية أبو الغار (مدرسة الطالبية للتعليم الأساسي، الجمعية الزراعية، مركز الشباب، الوحدة البيطرية، الوحدة المحلية، مدرسة الشهيد علي عبد الرسول، الشهيد محمد حمدي عاشور، مدرسة بهي الدين الإعدادية بنين، مدرسة أبو الغار الابتدائية، محطة المياه، ترعة قصر نصر الدين، وزار المحافظ في قرية منشأة الكردي (مركز شباب، محطة المياه، الوحدة الصحية، مدرسة شهداء منشأة الكردي)، كما تفقد في قرية كفر ديما ترعة بحر سيف، توسيع مدخل القرية، مدرسة كفر ديما الابتدائية والوحدة الصحية.