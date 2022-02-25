/681614/إنسان-بمعنى-الكلمة-هالة-صدقي-تدعم-سمير-صبري-في-محنة-مرضه

حرصت الفنانة هالة صدقي، على توجيه بعض الكلمات الرقيقة للفنان الكبير سمير صبري، بعد أن نقل للمستشفى في الأيام الماضية، بسبب تعرضه لأزمة قلبية شديدة.

دوت الخليج يرصد رسالة هالة صدقي للفنان سمير صبري

ونشرت هالة صدقي صورة للفنان سمير صبري وهو بعمر الشباب، وعلقت عليها، كاتبة: «أنا بحب الراجل ده وبحترم كل مواقفه واللي فيها كان دائما مع كل فنان أو نجم بعدت عنه الأضواء، فهو انسان بمعني الكلمة، واحترم كل مواقفه مع كل زملائه، اتمني له الشفاء العاجل».

نقل سمير صبري للمستشفي

وكان قد نقل سمير صبري للمستشفى في يوم الاثنين الماضي، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

مرض سمير صبري

وكشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل مرض الفنان سمير صبري، مشيرة إلى أنه يعاني من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري قسطرة يوم الخميس المقبل، جاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة on.

ويذكر أن سمير صبري أصيب بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أن ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب من المقرر أن يجريها في الأيام القليلة المقبلة.

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

إنفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.