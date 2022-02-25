/681617/اقبال-متوسط-على-انتخابات-التجديد-النصفي-لنقابة-المهندسين-بالاسكندرية

شهدت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالاسكندرية، إقبلاً متوسطاً فى الساعات الأولى من بدء التصويت وفتح باب اللجان، ومن المقرر أن تتزايد الأعداد خلال الساعات المقبلة، كما شهدت ساحة نقابة المهندسين بالاسكندرية استعدادات عديدة لاستقبال الناخبين، وكان أبرزها تحديد الأماكن التى سيتم الإدلاء بالأصوات بها نظراً لاتباع التعليمات المقررة بشأن مجابهة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن من له حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544 مهندس، لافتاً إلى أنه يبلغ إجمالى المرشحين 115 مرشح بينهم 10 مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب، مضيفاً إن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل، وبدأت صباح اليوم فى انتظام وسط تامينات وتسهيلات لكافة المهندسين للتصويت فى اللجان.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بالاسكندرية، إلى أنه تم تخصيص 32 لجنة فى مقر جراج نادى المهندسين، لافتاً إلى أن تم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام ، مؤكدا أنه سيراعى كافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء التصويت حفاظا على سلامة المهندسين .

انتخابات نقابة المهندسين

وأوضح أنه يتوجه المهندس فى البداية إلى مقر التسجيل ثم إلى مقر التصويت فى مسارات محددة طبقا لتخصصه. واضاف إنه تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة وهم 8 لجان لشعبة ميكانيكا ، 9 لجان لشعبة كهرباء ، 7 لجان لشعبة مدنى ، 4 لجان لشعبة عمارة ، لجنتين لشعبة كيمياء ، ولجنة لشعبة غزل ، ولجنة لشعبة تعدين.

وتشهد محافظات مصر اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على أن يكون منتصف مارس القادم موعداً لإجراء انتخابت جولة الإعادة على مقعد النقيب، حال عدم حسم المقعد من الجولة الأولى بالأصوات المطلقة، وتسعى قائمة المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق لحسم انتخابات النقابة من الجولة الأولى، وذلك عقب إنعقاد مؤتمر دعائي قام خلاله أعضاء القائمة بشرح الرؤى، والأفكار التى سيتم تطبيقها لخدمة المهندسين حال فوزهم، بينما سعى باقى المرشحين لجذب الأصوات عن طريق التصدى لمشاكل المهندسين ومحاولة إيجاد حلولاً جذرية لها.

بينما عقد المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، مؤتمرا انتخابيا بنادي المهندسين ببورسعيد، التقى خلاله عددا من القيادات والرموز النقابية بالمحافظة، في إطار الاستعداد لانتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.