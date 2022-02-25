/681619/الرئيس-الأوكرانى-روسيا-ضربت-أهدافا-عسكرية-ومدنية-وبلادنا-تركت-وحيدة-فى-مواجهة-الغزو-الروسي

أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الجمعة، أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم، مضيفا: القوات الروسية منعت من التقدم فى معظم الاتجاهات.

دوت الخليج

خطاب الرئيس الأوكرانى صباح اليوم الجمعة

وكشف الرئيس الأوكرانى زيلينسكي، في خطاب له، عن التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الهجوم الروسى على بلاده، لافتا أن بلاده تركت وحيدة فى مواجهة الجيش والغزو الروسى، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة الأوكرانية كييف.

واضاف الرئيس الأوكرانى، أن موسكو حددته على أنه الهدف الأول وعائلته هى الهدف الثانى ، مؤكدا أن العقوبات المالية التى فرضها الجانب الغربى والاتحاد الأوروبى غير كافية.

كما أضاف أن دول العالم تواصل مشاهدة الأزمة من بعيد ومن دون تدخل، مشيرا إلي أن الضربات الروسيا استهدفت اهدافا عسكرية ومدنية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد أعلنت فجر يوم الخميس، عن اسقاط طائرات روسية ومروحية على لوهانسكن، ومن ثم بدأ القصف الصاروخى واطلاق انفجارات وغارات جوية على عدة مناطق فى أوكرانيا.

وأعلن الجيش والقوات الروسية مساء أمس الخميس، أنها حققت قدر كبير من أهدافها التى حددتها فى اليوم الأول، بينما قامت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الجيش الروسى، معلنة عن تدمير أليات روسية مختلفة.

و أعلن الرئيس الروسى بوتين، فى خطابه السابق عن إطلاق عملية روسية عسكرية خاصة في منطقة دونباس، موضحا أن روسيا ليس لديها نية لاحتلال اوكرانيا، ولكن تهدف روسيا من خلال هذه العملية العسكرية الى نزح سلاح حكومة كييف وحمابة اقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك.