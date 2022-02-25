/681620/رسائل-في-حب-الممثل-احمد-عزمي -نجوم-الفن-يدعمونه-بكلمات-مؤثرة

حرص نجوم الفن على دعم الممثل احمد عزمي بكلمات مؤثرة بعد ظهوره الأخير في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، حيث فتح عزمي قلبه للجمهور، وتحدث عن فترة ما قبل حبسه بسبب حوذته على مواد مخدرة، وسبب وفاة والدته وقتل شقيقه. وخلال الحلقة طالب الممثل احمد عزمي بأن يأخذ فرصة جديدة لأنه كان يشعر بأنه وصمة عار وفكر في الانتحار.

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