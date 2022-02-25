التعليم العالي: تجديد ندب عادل عبدالغفار مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا للوزارة

أصدر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب د. عادل عبدالغفار أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شغل د. عادل عبدالغفار منصب المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

تناولت دراساته العلمية دور الإعلام في تناول قضايا التنمية: القضية السكانية، مشاركة المرأة في الحياة العامة، إعلام الطفل، الوعي البيئي وتغيرات المناخ، التربية الإعلامية، ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة.

أشرف على إعداد مجموعة من استراتيجيات تطوير أداء الإعلام تجاه عدد من القضايا التنموية بمصر وعدة دول عربية. كما أسهم في بناء قدرات العاملين بمؤسسات الدولة الخاصة بإدارة الإعلام للأزمات، بناء صورة المؤسسات، الرصد الإعلامي لأداء مؤسسات الدولة، ورصد اتجاهات الرأي العام.

شارك في عشرات المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها، وأثرى المكتبة العلمية بمؤلفات تناولت قضايا الإعلام وتنمية المجتمع، كما صنفت بحوثه العلمية ضمن الـ5% الأكثر تأثيرًا على المستوى العربي في مجال الإعلام، مُحكم ومراجع أكاديمي لعدد من برامج وكليات الإعلام بالدول العربية.