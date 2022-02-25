/681621/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يشارك-في-افتتاح-معرض-ديارنا-للحرف-اليدوية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية في دورته الجديدة التي تقام بالقاهرة الجديدة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

دوت الخليج

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية

وقام وفد التنسيقية بجولة تفقدية للمعرض للتعرف علي العارضين ومايقدمه المعرض هذا العام، وضم الوفد كل من النائب أحمد فتحى والنائبة هيام الطباخ أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سيد ومحمد ابو النجا وخالد يسرى وشيرين فتحي ومحمد الحلو أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان قد استقبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، أمس، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور أعضاء وقيادات المجلس، وذلك بمقر المجلس في مبنى ماسبيرو.

واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، بالترحيب بالوفد، معرباً عن سعادته بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وألقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الضوء على خطة عمل المجلس خلال الفترة الماضية، وكذلك بعض الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس، ومنها الاستعداد لمؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

وأضاف جبر، أن مصر تمتلك رؤية في كيفية التعامل مع قضايا وأحداث المنطقة، خاصة ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا حالياً، مشيرا إلى أهمية القمة العربية المقبلة في الجزائر.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ضيافة المجلس الأعلى للإعلام

وأكد علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها مصر، ووسائل تعزيز بنودها خلال الفترة الحالية، كما تحدث عن دور المجلس فى ضبط الأكواد الإعلامية، ومنها كود التعامل فى ملف الرياضة، وكذلك الخطاب الدينى، وضرورة مواجهة الشائعات بشكل فعال ومنضبط.

فيما وجه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للمجلس الأعلى للإعلام، على حسن الاستقبال، وتطرق الحضور للأزمة الاوكرانية و كذلك تبعاتها اقتصاديًا وسياسيًا على المنطقة وعلى الشأن المصري، وكذلك مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر، نوفمبر المقبل، وضرورة التنسيق بين جميع أطراف المؤتمر ومؤسسات الدولة للوصول إلى أفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة، وكذلك رؤية أعضاء التنسيقية في ملف تجديد الخطاب الديني، وملف حقوق الإنسان، وكذلك مواجهة الشائعات.