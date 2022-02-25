/681623/أحمد-سعد-يحتفل-بتصدر-أغنيتة-عليكي-عيون-تريند-يوتيوب

طرح الفنان أحمد سعد منذ أيام، تزامنا مع احتفالاته بعيد الحب المنقضي، أحدث أعماله الغنائية والتي أتت بعنوان «عيكي عيون»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد نجاحات أغنية عليكي عيون للفنان أحمد سعد

وتصدر أحمد سعد بأغنيته الجديدة «عليكي عيون»، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وواصل تصدره لمدة 10 ايام على التوالي، كما حققت الأغنية نسب مشاهدات عريمة.

أحمد سعد يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة

واحتفل أحمد سعد بنجاح أغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فنشر صورة لتصدر العمل تريند رقم 1 وعلقت عليه قاىلا: الحمدلله تريند رقم 1 بفضل حبكم».

تفاصيل أغنية عليكي عيون

وتعد «أغنية عليكي عيون» من كلمات محمد الشافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي مشترك بين محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست، وإنتاج شركة مزيكا.

وجاءت كلمات أغنية أحمد سعد الجديدة، على النحو الآتي: «عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام.. ف أكون أنا وانتي كالأطفال.. عليكي سلام يقويني على الايام في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوار.. عليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار».

أحمد سعد يشارك في السباق الرمضاني 2021

من ناحية اخرى، شارك أحمد سعد بالسباق الرمضاني لعام 2021 لعمل أغنية حملت عنوان “كل يوم” التى طرحت على مسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة مصطفي شعبان، وعمرو سعد، والأغنية من الحان اسلام معز، وكلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح، وتقول كلمات الأغنية:

كل يوم بيفوت ويمشي

ساب أكيد جواك علامه

ذكريات مع ناس نضيفه

أو مآسي وناس لمامه

اللي حبك رغم حِملك

شال معاك الحِمل ياما

واللي مهما بيبتسملك

فيه صفار ف الابتسامه

اللي سابك غصب عنه

واللي اديك ارتحت منه

واللي مش ممكن تقابله

تاني غير يوم القيامه

كما شارك أيضا في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان والقنانة سمية الخشاب، وهو يتغنى في فرح الثنائي خلال أحداث العمل الأمر الذي أحدث ضجة عريمة آنذاك، وتصدر بسبب أحمد سعد مؤشرات البحث للعدد من الايام، وكان في صدارة المواقع الاخباريةة