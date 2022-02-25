/681626/توفير-3521-فرصة-عمل-بـ6-محافظات-وتحويل-مليون-جنيه-مستحقات-العمالة-المغادرة-للأردن-الحصاد-الأسبوعي-للقوي-العاملة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 18 من إلى 24 فبراير الجاري، حيث واصل وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات، بجولة في محافظة بورسعيد في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقام يرافقة المحافظ اللواء عادل الغضبان بتسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ، و 100 عقد عمل لأصحاب والقدرات، و10 شهادات اتمام التدريب المهني ، و5 ماكينات خياطة لـ 5 متدربات، وافتتحا معرض منتجات المتدربين والمتدربات ، وشهدا ختام فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وزرعا 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حي الزهور في إطار مبادرة "هنجملها" ، وتفقدا وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظ .

دوت الخليج

كما قامت وزارة القوي العاملة بتوفير 3521 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب محزية، وتعيين 12 ألفاً و 497 شاباً منهم 138 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وتسليم 3526 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات بالقاهرة، وتحويل مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .

استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ زار محافظة بورسعيد، حيث سلم والمحافظ اللواء عادل الغضبان 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

وأشار إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال سعفان: جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ووجه الوزير مدير المديرية، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .

كما قام سعفان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بتسليم 100 عقد عمل لأصحاب والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة ببورسعيد من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص ، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

وأشاد الوزير بجودة منتجات المتدربين والمتدربات ودقة تصنيعها ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف التدريب المهني على مستوى الجمهورية بهدف وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة، منوها إلى أن نسبتها انخفضت إلى 7.4%. وشهد الوزير خلال التفقد قسم أزياء السواريه ، والملابس المنزلية ، والمفروشات ، والتى قامت بصناعتها وتصميمها خريجات مركز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة والموجودة بقري المحافظة .

كما قام سعفان ومحافظ بورسعيد بتسليم 10 شهادات اتمام التدريب المهني علي مهن التفصيل والحياكة ، والتوصيلات الكهربائية ، وصيانة الدش والمحمول من إجمالي 70 شهادة تخرج علي هذه المهن.

وقام الوزير والمحافظ بتسليم 5 ماكينات خياطة لـ 5 متدربات من خريجي التدريب المهني علي مهنة التفصيل والحياكة .

وجه سعفان، مدير المديرية ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .

وشهد الوزير ومحافظ بورسعيد ،ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، وذلك بالمركز الثقافي للمحافظة بمشاركة قطاع السياحة بفندق أركان (الباتروس)، بحضور 43 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بـ 18 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحديقة حي الزهور ، مؤكدا أن الوحدات المتنقلة تأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى علي المهن المختلفة.

وأوضح سعفان، أن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، علي مهن التفصيل والخياطة ، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى أخري.

وأعلن وزير القوي العاملة، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد حاجة الوزارة، لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا، علي أن تقدم الطلبات والمستندات اعتباراً من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التي ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.

توفير 3521 فرصة عمل بـ6 محافظات

وكشف عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوي العالي (الدرجة العليا) وهي : رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الإستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.

وقال وزير القوي العاملة : إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوي الوظيفي لدرجة مدير عام تتمثل في الإدارات العامة: لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين ، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، و المنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا. وعلى جانب آخر تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 2530 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 68 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير ومارس 2022.

وتناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 في النشرة السابقة وعددها 991 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 3521 فرصة عمل.

و سلم وزير القوي العاملة ، بديوان عام الوزارة 3526 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة بـ (4) هي : شركة أبناء حسن علام 3078 وثيقة ، وشركة الفادى 221 وثيقة، وشركة باور ايجيبت 161 وثيقة ، ، وشركة افا برسوم 64 وثيقة تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، وأحمد نظمي وكيل المديرية، حمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ومندوبين عن الشركات الأربعة.

وشهد سعفان، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق "القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد"، وتحقيق الاتفاقية مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلي مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدني للأجور من يناير 2022 لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة، مثل الشركة في التوقيع محمد سامي شلباية رئيس مجلس الادارة، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فضلا عن ورؤساء اللجان النقابية عن مناطق الشركة الخمس.

وأعلن وزير القوي العاملة ، بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل في مجال هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول ، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة ، خبرة وبدون، حتي استيفاء العدد، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وأماكن إقامة للمغتربين ، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي .

و أصدر وزير القوي العاملة ، توجيهات فورية لوكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بعمل حصر شامل بالعمالة غير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر ، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية ، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أصدر الوزير توجيهات للمديرية بالانتقال الفوري إلي مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر لمعرفة أسباب سقوط مدخنة المصنع على 9 من العاملين بالمصنع، ، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ببدء دورة تدريبية للفتيات الـ "القادرات باختلاف" من الصم والبكم على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وتستمر الدورة لمدة شهر، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن الدورة التدريبية بدعم من اللواء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 9 متدربات ، من ذوى القدرات الخاصة للمساهمة فى دمجهم في المجتمع ، ويأتي ذلك ضمن ٤ دورات تدريبية ، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين ، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

كما شمل الحصاد تعيين 12 ألفاً و 497 شاباً منهم 138 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ، والسويس ، وقنا ، وجنوب سيناء ، والغربية ، والقاهرة ، بلغت 900 ألفاً و471 جنيها ، والتفتيش على 2312 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 4736 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4736 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 69 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 36 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وتلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.