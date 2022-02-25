/681627/وفد-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-يتفقد-مشروع-محطة-مياه-الهنادي-جنوب-الأقصر

تفقد وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى التابعة لمركز إسنا وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقرره ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع، حيث رافق الوفد المهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى والمهندس محمد شحاته مدير عام التخطيط بالشركة ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة.

وشهد الجولة استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة للإنهاء وفق البرنامج الزمنى المحدد لها ويعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق اسنا جنوب الاقصر بحوالي 40كم من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر والمزمع من انشاءه لتقديم الإستفادة وخدمة حوالي 130الف نسمة من اهالي قري شرق اسنا، “الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير” والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن المشروع جاء ليخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى بالاضافة الي تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنية مصرى والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت 365 مليون جنية مصرى والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID .

مشروعات الصرف الصحي بالأقصر

في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر نهو جميع الاعمال الخاصة بالمشروع بنهاية ابريل 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب- سى دى إم سميث – كيمونكس مصر – CDM Smith ويذكر أنه تم الإشاده بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي مما يؤكد بسير المشروع وفقا للمخطط الزمني بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهري حيث تفقد الوفد مراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع حيث اشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للاعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع ليكون المشروع من اضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.

البالون الطائر يعود من جديد

وشهدت محافظة الأقصر تنفيذ 24 رحلة بالون طائر على متنها 480 سائح من مختلف الجنسيات ، وذلك عقب تحسن الاحوال الجوية بمدينة الاقصر، وتشهد تلك الرحلات إقبالاً كثيفاً من قبل زوار الأقصر، الأمر الذى دفع مسؤلي المحافظة العمل على زيادة البالونات فى إطار خطة محافظة الأقصر لتنمية موارد المحافظة السياحية وتمتاز رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر بارتفاعها والذي يصل إلى 550 متر فوق سطح الأرض، بينما يسارع الوافدين لزيارة محافظة الأقصر إلى تلك الرحلات لضمان مشاهدة أبرز المعالم المحافظة بشكل مختلف.