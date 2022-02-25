عاجل- القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1443هـ.





جاء ذلك فى بيان نشره المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الجمعة. كما وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة فى بيانها إلى فضلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف وجموع الشعب المصرى، سائلين المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية موطنا للأمن والاستقرار والتنمية.

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