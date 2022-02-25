القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة وفضلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية والسيد وزير الأوقاف وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1443هـ ، سائلين المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية موطناً للأمن والإستقرار والتنمية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القيادة العامة للقوات المسلحة تهنىء السيد رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.