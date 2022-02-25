نصائح لازم تتبعها.. لو ولادك سألوك عن الغزو الروسي لأوكرانيا؟

أصبحت أخبار الغزو الروسي لأوكرانيا من الأخبار المتداولة حاليًا فى جميع وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، ما تسبب فى زيادة خوف الأطفال خاصة عند مشاهدتهم لمقاطع انفجارات وسماع كلمات مثل "القصف" و"الغزو" و"الحرب العالمية الثالثة"، كما يتأثرون برد فعل أبائهم عند مشاهدة مثل هذه الأخبار، لهذا نصحت أخصائية العلاج بالتنويم المغناطيسي والمعالجة النفسية، تانيا تايلور، ببعض النصائح التى يجب على الوالدين اتباعها لطمأنة أطفالهم، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

كيف تطمئن أطفالك بشأن غزو روسيا لأوكرانيا؟كيف تتناول الموضوع؟

قالت تانيا تايلور: "بصفتنا آباء ومقدمي رعاية، يمكننا أن نشعر بأن ما يجب أن نفعله هو تزويدهم بكل الحقائق وإبقائهم على اطلاع، ولكن هذا النهج يمكن أن يترك الأطفال في بعض الأحيان يشعرون بالإرهاق، ولكن إذا سألوا، أو شعرت أنهم بحاجة إلى بعض الشرح أو الطمأنينة، فمن المهم أن تفكر في ما تشعر به أولاً".

وأوصت تانيا الأباء قائلة: "أولاً وقبل كل شيء، عليك أن تفكر في حالتك الذهنية وكم المعلومات التي تود أن تعطيها لطفلك وإذا كنت تشعر بالقلق، عليك الانتظار قليلاً وعدم التحدث مع الطفل حتى تشعر بالاطمئنان أو تجعل الطفل يتحدث مع شخص أخر بالغ محل الثقة سواء المعلم أو الجد".

وتقترح تانيا أن يبدأ الوالدين فى التحدث مع الطفل بطرح سؤال عليه، مثل "هل درست الحروب في المدرسة؟"، ثم يستمع الأب لرد الطفل، وبعد ذلك يتحدث الأب عن الغزو الروسى، وإنه مثل الحروب التى درسها بمدرسته.كيف تطمئن طفلك؟

تقترح تانيا أن يطمئن الأب الطفل بأن بلاده بعيدة كل البعد عن الأحداث الجارية فى أوكرانيا، وإنها لم تشارك فيها أو تتعرض لغزو مثل مايراه، مما يساعد على طمأنة الطفل.ضرورة إنصات الأب لطفله

أوصت تانيا بأن ينصت الأب لطفله، ويركز فى كلامه وأسئلته ولا يقدم معلومات أكثر مما يريد الطفل، وإذا كان لا يستطيع أن يجاوبه على أى سؤال لا يخجل من الإعتراف بذلك.

أب يتحدث مع طفله

أم تطمئن طفلتها

يطمئن طفله