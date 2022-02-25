تأكيداً لـ دوت الخليج: نقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى فرنسا

/681625/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-نقل-نهائي-دوري-الأبطال-من-روسيا-إلى-فرنسا

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من روسيا، ليكون الموعد في فرنسا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء دوت الخليج في الأيام السابق قبل زيادت التوترات الروسية الأوكرانية، بتقرير أشار فيه إلى نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا.

اسفرت التوترات الروسية الأوكرانية في الساعات الماضية على العديد من المشاحنات على الجانب الرياضي، ليتم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى فرنسا.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورج الروسية نهائي نسخة 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو المقبل.

وأوضح يويفا في بيان رسمي، أصدره صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر نقل المباراة النهائية إلى المباراة النهائية سوف تُقام على ملعب "ستاد دو فرانس" بـ سان دوني في العاصمة الفرنسية.

وأوضح يويفا في بيان رسمي، أصدره صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر نقل المباراة النهائية إلى مدينة باريس الفرنسية.

وأشار يويفا إلى أن المباراة النهائية سوف تُقام على ملعب "ستاد دو فرانس" بـ سان دوني في العاصمة الفرنسية.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: "كورتوا "ريال مدريد".

الدفاع: روبرتسون وفان دايك "ليفربول"، ماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جواو كانسيلو "مانشستر سيتي".

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين "مانشستر سيتي".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

مباراة إنتر ميلان وليفربول

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.