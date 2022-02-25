ضربوه بسبب"كمامة".. تفاصيل واقعة التعدى على مُعلم بالدقهلية

/681630/ضربوه-بسببكمامة-تفاصيل-واقعة-التعدى-على-معلم-بالدقهلية

حرر معلم بمدرسة زهير الفار الإعدادية بنات، بقرية بطرة محضرًا بنقطة شرطة ديسط، بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، بعد تعرضه للاعتداء من قبل أسرة إحدى الطالبات بالمدرسة، وذلك بسبب طلبه من إحدى الطالبات ارتداء الكمامة تنفيذاً لقرارات التربية والتعليم بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد “محمود . أ” أنه تفاجئ بقيام أقارب إحدى الطالبات بالتعدى عليه، مشيراً إلى أن أحدهم حاول التعدى عليه باستخدام آلة حادة، مؤكداً أنه قام بتحرير محضر شرطى بالواقعة، موضحاً أن ما حدث ينال من هيبة العملية التعليمية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً أفاد ورود بلاغ من قبل معلم لغة عربية بإحدى المدارس التابعة لقرية طرة، أفاد قيام أسرة طالبة بالمرحلة الإعدادية بالتعدى عليه بسبب طلبه من الطالبة ارتداء الكمامة لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

العثور على جثة سيدة في مصرف الدقهلية

عثر أهالي قرية الرياض مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية اليوم، علي جثة سيدة في العقد الخامس من ‏عمرها في حالة تعفن في ترعه الرياض بالقرب من مدرسه ثانوي بالقرية، و جري إخطار مباحث ‏المركز، وعلى الفور انتقلت وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان العثور علي الجثة. وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من قبل مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، من أهالي قرية الرياض بوجود جثة ‏طافية في مياه أحد المصارف بقرية الرياض امام المدرسة الثانوي.‏ انتقل إلي مكان الواقعة ضباط وحدة مباحث منية النصر، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وجري انتشال الجثة، ‏وتوصلت جهود المباحث إلي أن الجثة لسيدة تدعي “وفاء م. أ.”، 46عامًا، وأنها في حالة تعفن، ‏وكانت المتوفاة تعاني من مرض نفسي.‏ وجري إخطار النيابة العامة بالوقعة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ‏ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانوني.

وروى شهود عيان أنهم تفاجؤا بوجود جثمان بأحد المصارف بقرية الرياض، مؤكدين أنهم قاموا بمحاولة انتشاله غير أنها كانت فى حالة تعفن، مؤكدين أن الجثمان كان لسيدة تعانى من اضطرابات نفسية وأنهم لاحظوا تغيبها منذ فترة.