/681631/القوات-المسلحة-تهنىء-الرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكرى-ليلة-الإسراء-والمعراج

قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، التهئنة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة وفضلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف وجموع الشعب المصرى، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1443هـ، سائلين المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية موطنًا للأمن والاستقرار والتنمية.

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وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان".

الرئيس السيسي يتلقى اتصال هاتفيا من رئيس جمهورية كازاخستان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلاً عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

وقد أكد الرئيس، على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكداً اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.