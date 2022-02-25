/681632/رنا-سماحة-تفاجئ-زوجها-في-عيد-ميلاده-وتعلق-حاجة-بسيطة-من-حاجات-حلوة-بتعملها

احتفلت الفنانة رنا سماحة بعيد ميلاد زوجها الملحن سامر أبو طالب، على طريقتها الخاصة، من خلال التحضير له بمفاجأة في غرفتهم، إذ قامت بوضع بعد الديكورات والأشياء المزينة للغرفة، في منظر مبهج وشيق للغاية.

دوت الخليج يرصد احتفال رنا سماحة بعيد ميلاد زوجها سامر أبو طالب

ونشر سامر الفيديو عبر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه مغازلا زوجته رنا: «روح قلبى شكرًا على اليوم الحلو ده ربنا يخليكى ليا ويباركلنا فى حياتنا وفى مالك ويحفظنا يارب، بحبك يا ارنش».

رنا سماحة تغازل زوجها

وردت رنا سماحة على زوجها من خلال خاصية التعليقات على منشوره، فقالت: «دي حاجه بسيطه من حاجات كتير حلوة بتعملها عشانا يا حبيبي ربنا يخليك لينا ويسعد قلبك واشوفك دايمًا انجح الناس يا روحي بحبك».

رنا سماحة في مرمى الإنتقادات بسبب ابنتها

وكانت قد تعرضت الفنانة رنا سماحة لموجة انتقادات عريمة، بعد أن نشرت فيديو لها مع مولودها الجديد «مالك»، الذي مر على والدته شهور، وردت رنا على هذه الانتقادات مؤكدة أنها أرادت أن توثق هذه اللحظة فقط ليس الا، مشيرة إلى أنها شعرت بحب جمهورها من هذه الانتقادات وخوفهم أكثر منها على ابنها من الحسد.

أبرز المعلومات حول رنا سماحة

رنا سماحة هي مغنية مصرية، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع. طرحت عدة أغنيات كانت أولها «غلطت من الأول»، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090.

رنا سماحة نجمة ستار أكاديمي

شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منطقة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر وتخرج من المسابقة، وبعودتها لمصر بعد الحفل الختامي كان في انتظارها العديد من المعجبين في المطار.

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