/681633/ليلى-علوي-ضمن-لجنة-تحكيم-الحلقة-الرابعة-من-برنامج-الدوم-على-ON

يستعد متسابقي الحلقة الرابعة من برنامج الدوم، لعرضها اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير على قناة ON، حيث رابع حلقات الدوم وهي المرحلة الحاسمة بعدما تمت تصفية مئات من المتسابقين في المرحلة الأولى وتحدى الدقيقة الواحدة. وستكون نجمة الحلقة الفنانة ليلى علوي ضمن لجنة التحكيم.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

تشهد الحلقة الرابعة من برنامج الدوم الليلة الجمعة 25 فبراير، منافسات قوية بين 8 متسابقين في مجال الغناء وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية ، وكذلك 8 متسابقين في التمثيل، وثلاث متسابقين في التقديم التلفزيوني.

لجنة تحكيم الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

شُكلت لجنة تحكيم مميزة للتحكيم في الحلقة الرابعة من برنامج الدوم، حيث يشارك بها المخرج تامر محسن والفنانة ليلي علوى والمايسترو نادر عباسي.

برنامج الدوم

يشار إلى أن برنامج "الدوم" حظى في الثلاث حلقات الماضية باهتمام جماهيري كبير منذ عرضه على قناة ON، وتعاونت وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة مع برنامج الدوم وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت إشراف وتنفيذ شركة ميديا هب (سعدي جوهر).

موعد عرض برنامج الدوم

جدير بالذكر إلى أن موعد عرض برنامج الدوم يوم الخميس واليوم الجمعة 25 فبراير، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON.