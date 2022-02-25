/681634/كارتيرون-مواجهة-الوداد-صعبة-وأتمنى-الإستمرار-مع-الزمالك-حتى-تحقيق-بطولة-كبرى

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن صعوبة المباارة أمام الوداد المغربي، بعد تعادلين في المجموعة بالبداية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي في غداً السبت في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "شرف أنك تلعب في دوري الأبطال، مثل هذه المباريات تمثل نهائيات، وسنقاتل من أجل الفوز وتعديل موقف الفريق في مشوار المنافسة بالبطولة".

وواصل: "اعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون داعمًا للزمالك أيضًا، الكرة خلقت للجماهير، والمتعة تكون أكبر بوجودهم، وسيصب ذلك في مصلحة الزمالك، من خلال حافز الحضور الجماهيري والذى يفجر طاقات اللاعبين".

وأضاف: "الوداد من الفرق القوية وبرغم موقفه المشابه للزمالك، فمن الطبيعي أن يكون منافسًا صعبًا وقويًا".

مسئولية تدريب الزمالك

وأكمل: "عندما تتولى مسئولية فريق بحجم الزمالك، لابد وأن تصبر على الضغوطات، وأتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الفريق".

واختتم تصريحاته قائلا: "تم إعداد اللاعبين نفسيا بشكل جيد وتجهيزهم ذهنيا للقاء، الجانب النفسي في مثل تلك الأمور يكون له دور كبير، سيرى الجميع النتيجة مثلما كان الوضع أمام أتلتيكو والتأخر بهدفين، وبين الشوطين قمت بعملي والجميع رأى ذلك".

الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد المغربي

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نادي الوداد المغربي بحضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل حضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك الهامة، وقُبل الطلب بالموافقة.

وكانت أعلنت السلطات المغربية صباح اليوم بالموافقة على عودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل، للفرق المغربية.

خسر الوداد أمام نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البطولة المغربية المحترفة.