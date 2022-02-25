بحضور جماهيري ضخم.. عمرو دياب يتألق بحفله في الرياض «صور»

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شهد حفل الهضبة عمرو دياب في موسم الرياض الذي أقامه في مساء أمس الخميس، حضور جماهيري ضمخم، وتألق من للنجم كعادته في الحفلات التي يقيمها بأغنياته المختلفة.

دوت الخليج يرصد الصور الاولى لكواليس حفل عمرو دياب في موسم الرياض

واقيم حفل عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أعماله الغنائية والتي كانت ابرزها من ألبومه الجديد عيشني، كما استعاد ذكريات أغنياته القديمة مثل أغنيتة «قصاد عيني، فاكرينك»، وغيرها.

وكان قد روج عمرو دياب لحفله المقبل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ناشرا البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه: ستطرح تذاكر الحفل يوم 18 فبراير الجاري، في تمام الساعة الـ 7 مساء.

أزمة عمرو دياب عبر موقع يوتيوب

من ناحية اخرى، تصدر الفنان عمرو دياب مؤشرات الاكثر بحثا عبر موقع جوجل بعد أن حذفت جميع أغنياته من على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق الشاعر خالد تاج الدين على هذا الأمر، قاىلا: «قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط و الكليبات كلها راجعه تاني .. مشكلة بسيطه و بتتحل حاليا».

عمرو دياب يتعاقد مع انغامي

بعدها أصدرت منصة انغامي بيان بتوقيع عقد شراكة مع الفنان الكبير الهضبة.

كما أعلنت شركة أنغامي على أنه سيتم توفير أغاني عمرو دياب فقط وحصريًا من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة.

وأعرب عمرو دياب عن سعادته البالغة من هذا التعاون، فأصدر بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، يكشف شكره للجمهور وامتنانه لهذا التعاون متمنيا أن ينال إعجابك الجمهور ويحقق مزيد من النجاح له.

من ناحية اخرى، حقق عمرو دياب نجاحات ساحقة من خلال أغنيات ألبومه الجديد «عيشني»، الذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأمر الذي جعله يتصدر التريند للاسبوع ال13 على التوالي.

واحتفل عزيز الشافعي بهذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كاتبا: عمرو دياب يتصدر يوتيوب، رغم عدم إتاحة أغانيه في مصر إلا بعد 40 من إصدارها.