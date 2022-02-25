/681638/طالب-مصري-بأوكرانيا-نثق-في-الدولة-المصرية-للوقوف-بجانبنا

مع إعلان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم، وأن القوات الروسية منعت من التقدم فى معظم الاتجاهات، ومع تحذير سفارة مصر بأوكرانيا، كافة المواطنين المتواجدين فى كييف عدم المغامرة بالخروج الأن من المدينة لخطورة الوضع، وعليهم إلتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع ، زادت حالة القلق والذعر لدي الجالية المصرية الموجودة في أوكرانيا. دوت الخليج

قال محمد أحمد متولى طالب مصرى فى جامعة خاركوف الأوكرانية، أن أمس كانت الأمور مستقرة وهادئة ، ولكن فجر اليوم شاهدنا إطلاق النيران والصواريخ والمتفجرات، وأصبح القصف فى كل مكان فى المدينة.

وأكد متولى، عبر مداخلة هاتفية على قناه صدى البلد الفضائية، أن القوات الروسية دخلت قلب العاصمة الأوكرانية كييف، وبدأت رفع الإعلام الروسية فى كل مكان، مضيفا: أصبحنا نعيش فى حالة رعب شديدة، و نريد الرجوع إلى مصر فى أقرب وقت .

وأكد الطالب المصري بجامعة خاركوف الأوكرانية، أن السفارة المصرية تقوم بدور كبير للرجوع إلى بلادنا ولكن تتعامل ببطىء فى اتخاذ الإجراءات، مضيفا: هناك صعوبة فى التواصل مع السفارة.

وتابع: هناك طلبة من كل الجنسيات وقمنا بعمل جروب على التليجرام للتواصل عليه ولكن لم نجد حلول للوضع الحالى، لكن نثق فى وزارة الخارجية وكل أجهزة الدولة المصرية للرجوع إلى أرض الوطن.

السفارة المصرية بأوكرانيا تناشد المواطنين المتواجدين فى كييف بالتزام منازلهم

وهذا و أهابت سفارة مصر بأوكرانيا، المواطنين المتواجدين فى كييف عدم المغامرة بالخروج الأن من المدينة لخطورة الوضع، وعليهم إلتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

وأكدت السفارة، أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا تم فتح الحدود بين رومانيا وأوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت قد بدأت روسيا أمس الخميس، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس، مؤكدا أنه المسئولية الكاملة لإراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده أمس، وأن العدوان الروسي استهدفت حرس الحدود، بالإضافة إلي سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، وإعلان الداخلية الأوكرانية سقوط عددا من القتلي والجرحي جراء القصف الروسي.