دور ثان بدرجة كاملة.. ضوابط امتحانات الثانوية العامة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تضم أسئلة الثانوية هذا العام أجزاء مقالية والاختيار من متعدد ، كما أن الأسئلة ستكون وفق نظام التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم.

وتضمنت الضوابط الجددة، أن تغيب الطالب عن أداء الامتحان بالدور الأول لعذر قهرى يكسبه أحقية دخول الدور الثانى بالدرجة كاملة، كما يمنع عقد أى امتحانات فى مستشفى عام ويتم تأجيل الامتحان للدور الثانى للطالب غير المقتدر تمامًا.