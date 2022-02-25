تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 22339 طنا تشمل: 8100 طن فوسفات و4800 طن يوريا و9439 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67151 طنا تشمل 12500 طن قمح و17710 أطنان حديد و4822 طن فول و150 طن خردة و2369 طن خشب زان و4200 طن ابلاكاش و25400 طن ذرة.

وأضاف البيان أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 97 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بقدونس وفلفل وقرنبيط وورق عنب وبطاطس وفاصوليا وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وقطن وبصل وشمر ونعناع وريحان وفول سودانى) وفواكه (برتقال وجريب فروت وبلح ويوسفى وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وروسيا وسنغافورة والهند وإندونيسيا وإسبانيا وكرواتيا والصين وأمريكا ومالطا وهولندا واليونان وألمانيا وبنجلاديش وهونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 107 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1038 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 137434 طنا، فيما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 112175 طنا، كما غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2688 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5549 شاحنة.