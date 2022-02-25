عاجل- توجيه مهم من سفارة مصر فى كييف للجالية على حدود بولندا

جدة - نرمين السيد - نشرت سفارة مصر بكييف اليوم الجمعة رقم هاتف التواصل مع السفارة المصرية ببولندا للتسهيل على المواطنين المتواجدين على الحدود بين البلدين والذين غادروا أوكرانيا على ضوء التطورات الجارية.





وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "السادة المواطنون المتواجدون على الحدود البولندية الأوكرانية، ولديهم مشاكل فى دخول بولندا يمكنهم التواصل مع السفارة المصرية فى بولندا على الرقم التالى +48511538378". وتواصل السفارة المصرية على مدار الساعة متابعة أحوال الجالية المصرية المقيمة فى أوكرانيا، فى إطار التطورات المتسارعة حاليا على المشهد الأوكرانى، كما تنشر الإرشادات الواجب اتباعها.

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