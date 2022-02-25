غدا.. محافظ الجيزة يشهد انطلاق معرض زهور الربيع 2022

جدة - نرمين السيد - وتشارك محافظة الجيزة فى نسخة المعرض هذا العام بجناح من خلال هيئة النظافة والتجميل مع خصومات تصل إلى 40 % بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل "تنسيق حدائق فيلات، وحدائق، تراسات، رووف، صيانة حدائق كاملة، قص وتقليم وزراعة، توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة، عمل لاند سكيب، صيانة شهرية للحدائق" وبأقل الأسعار.

وأشارت المحافظة، فى بيان لها اليوم، الى وجود متخصصين فى جميع أعمال الزراعة "ديكور المنزل، أسطح الفيلات، أسطح المنازل، أرضيات صناعية، روعة المناظر الطبيعية، المدارس – الحضانات، المطاعم، الكافيهات" بكل ما يخص المسطحات الخضراء بأعلى جودة وأقل سعر ويمكن التواصل من خلال الأرقام التالية: "37486984 * 37486983" أو الإيميل[email protected]