شعراوى: «مشروعك» نفذ 189 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 22.4 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد محمود شعراوى، أن مشروعك نفذ 1500 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر يناير 2022 فى مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالى قروض تصل إلى 300 مليون جنيه وساهم فى توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب، لافتا إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطا والأكثر عددا من كل فئات المجتمع وبإعتبارهم قوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها فى التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الإقتصادى.

وأوضح محمود شعراوى، أنه يمكن الاستفادة من التطبيق الإلكترونى (فرصتك فى قريتك) الذى اطلقته الوزارة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) فى الاستفادة من "مشروعك"، لافتا إلى أهمية تعريف المواطنين فى المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذا التطبيق وأهميته فى توفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار شعراوى إلى أن مشروعك نجح منذ إنطلاقه وحتى الآن فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 189 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22.4 مليار جنية، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كثير من الأحيان تكون أحد العناصر الداعمة للمشروعات الكبيرة مما يسهل عملية التسويق وضمان بيع المنتج بالإضافة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى وسد الإحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، أن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق الا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب فى كافة الجهود التنموية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، وتساهم أيضا فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

ولفت محمود شعراوى، إلى أن محافظة المنيا هى الأعلى تنفيذا فى عدد المشروعات فى محافظات الصعيد، إذ تجاوز عدد المشروعات التى نفذتها 21.4 ألف مشروع بقروض 2.5 مليار جنيه ووفرت المشروعات 136 ألف فرصة عمل، ثم تأتى محافظة سوهاج فى المرتبة الثانية حيث نفذت 20 ألف مشروع بقروض 2.5 مليار جنية وفرت 122 ألف فرصة عمل، ثم تأتى محافظة البحيرة التى نفذت 18 ألف مشروع بقروض 1.5 مليار جنية وفرت 91 ألف فرصة عمل.

كما أوضح التقرير الذى تلقاه محمود شعراوى أن محافظة الدقهلية نفذت 16 ألف مشروعا بقروض 1.7 مليار جنيه ووفرت 92 ألف فرصة عمل، فيما نفذت محافظة الشرقية أكثر من 15 ألف مشروع بقروض 2.3 مليار جنيه وفرت أكتر من 120 ألف فرصة عمل، ومحافظة بنى سويف نفذت 14.5 ألف مشروعا بقروض 1.5 مليار جنيه وفرت 80 ألف مشروع.

وذكر وزير التنمية المحلية أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالبا بتكثيف التوعية للشباب للتوسع فى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.