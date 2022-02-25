التعليم العالى: تجديد ندب عادل عبد الغفار مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





شغل عادل عبد الغفار منصب المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

تناولت دراساته العلمية دور الإعلام فى تناول قضايا التنمية: القضية السكانية، مشاركة المرأة فى الحياة العامة، إعلام الطفل، الوعى البيئى وتغيرات المناخ، التربية الإعلامية، ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة.

أشرف على إعداد مجموعة من استراتيجيات تطوير أداء الإعلام تجاه عدد من القضايا التنموية بمصر وعدة دول عربية.

كما أسهم فى بناء قدرات العاملين بمؤسسات الدولة الخاصة بإدارة الإعلام للأزمات، بناء صورة المؤسسات، الرصد الإعلامى لأداء مؤسسات الدولة، ورصد اتجاهات الرأى العام.

شارك فى عشرات المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها، وأثرى المكتبة العلمية بمؤلفات تناولت قضايا الإعلام وتنمية المجتمع، كما صنفت بحوثه العلمية ضمن الـ 5٪ الأكثر تأثيرا على المستوى العربى فى مجال الإعلام، محكم ومراجع أكاديمى لعدد من برامج وكليات الإعلام بالدول العربية.