سفير مصر بأوكرانيا يدعو المواطنين العالقين ببولندا للتواصل مع السفارة بوارسو

وجهت السفارة المصرية في كييف، اليوم الجمعة، رسالة جديدة للمصريين المتواجدين على حدود بولندا، والذين يواجهون مشاكل في دخول الأراضى البولندية بعد خروجهم من المدن الأوكرانية، حيث طالبتهم بسرعة التواصل مع السفارة المصرية في بولندا، لتسهيل إجراءات الدخول.

وقالت السفارة المصرية في أوكرانيا، في تدوينه عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك": "السادة المواطنون المتواجدون على الحدود البولندية الأوكرانية ولديهم مشاكل فى دخول بولندا، يمكنهم التواصل مع السفارة المصرية فى بولندا على الرقم التالى +48511538378".

يأتي هذا بعدما سبق وطالبت السفارة المصرية فى كييف – في وقت سابق اليوم الجمعة - مواطنيها فى مدينة أوديسا الأوكرانية، بالتوجه إلى نقطة الحدود الرومانية فى مدينة isaccea، للعبور من خلالها إلى الأراضى الرومانية ومن ثم العودة إلى مصر.

وقالت سفارة مصر فى كييف، عبر تدوينه على حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك"، إنه "بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا يمكن الآن للمواطنين المصريين المتواجدين فى أوديسا التوجه إلى نقطة الحدود الرومانية فى مدينة isaccea والدخول إلى رومانيا ومنها إلى مصر وفقا للتعليمات السابق إرسالها".

ويشار إلى أن السفارة المصرية فى كييف، أصدرت بيانات متتالية – فى وقت سابق من اليوم الجمعة - موجهة إلى أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، حيث قالت فى بيان: "تهيب السفارة المصرية فى كييف بالسادة المواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا، عدم استقاء المعلومات من أى مصادر أو صفحات أو مجموعات، إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفيسبوك وهى "The embassy of the Arab Republic of Egypt in kiev"، حيث يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا.

وتشدد السفارة على أنها ستوالى متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للسادة المواطنين أولا بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها، وأضافت "يرجى متابعة الصفحة بشكل مستمر وعدم الالتفات لأى معلومات لم يتم نشرها على الصفحة الرسمية.. وختاما، نرجو من الله العلى القدير أن يحفظ جميع المصريين المتواجدين بأوكرانيا وأن ينعم عليهم بالأمن والسلامة".

وفى تدوينه أخرى، قالت السفارة المصرية فى أوكرانيا، "بالنسبة للسادة المواطنين المتواجدين فى خاركوف والمدن الشرقية يستمر الالتزام بالتواجد فى المنزل او المخابئ حيث يتم التفاوض على مسار أمن لخروجهم".

وتابعت "أما بالنسبة للسادة المواطنين فى المدن الغربية واللذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولاندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوما للعودة الى أرض الوطن"، وأشارت إلى أنه "بالنسبة للسادة المواطنين المتواجدين فى وسط وجنوب اوكرانيا الاستمرار فى التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع".

وأوضحت أنه "بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا تم فتح الحدود بين رومانيا واوكرانيا ومرفق تعليمات الدخول"، مشيرة إلى أنه فى ظل التكدس على الحدود البولندية يمكن الآن تحرك المواطنين فى المدن الغربية الأوكرانية كذلك، للحدود مع رومانيا.

وتابعت "على كافة المواطنين المتواجدين فى مدينة كييف عدم المغامرة بالخروج الآن من المدينة لخطورة الوضع والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع، وفيما يلى رقم تليفون الطوارئ الخاص بالسفارة المصرية فى رومانيا +40726164978 لاستخدامه فى حال حدوث أية مشاكل على الحدود الرومانية".