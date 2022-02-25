بيلاروسيا: مستعدون لتهيئة أجواء الحوار بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لتهيئة أجواء الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أعلن الكرملين، أن الرئيس بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف "أعلن زيلينسكى عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. فى البداية، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الغرض من العملية هو مساعدة الجيش فى جمهورية دونيتسك ولوجانسك، بما فى ذلك من خلال نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، فى الواقع، جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

ووفقا له، فإن الوفد الروسى سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وقال بوتين أن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.