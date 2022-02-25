الأهلي بالزي التقليدي أمام صن داونز بدوري الأبطال

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عقد الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ووائل محمد، الإداريين بالفريق، بالإضافة إلى الجهاز الإداري لفريق صن داونز وممثلي الاتحاد الإفريقي، ومراقب المباراة.

زي الأهلي أمام صن داونز

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.