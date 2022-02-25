رئيس جامعة الأقصر: كلية الطب ستكون مركزاً للسياحة العلاجية فى مصر

/681639/رئيس-جامعة-الأقصر-كلية-الطب-ستكون-مركزا-للسياحة-العلاجية-فى-مصر

حضرالدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والاستاذ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الأورام والطب النووي بمدينة الأقصر، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والذي تنظمه جامعة أسيوط، بمشاركة 10 دول عربية وأجنبية.

وطالب رئيس الجامعة ، بعقد المؤتمر المقبل بكلية طب الأقصر، التي افتتحت هذا العام، مؤكدا أنالدور البارز لجامعة أسيوط فى دعم جامعة الأقصر مشيرا إلى أن كلية الطب ستكون في المستقبل القريب مركزا للسياحة العلاجية، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على بناء مستشفى جامعي على مساحة 5 أفدنة بمدينة طيبة، معربا عن سعادته بوجود شباب الباحثين في المؤتمر لتلاقي الأفكار وليس تبادل الأبحاث فقط.

مؤكدا ثقته في المؤتمر وخروجه بتوصيات فعالة. فيما أعرب الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الهام ا مشيراً إلى ضرورة التعاون بين جامعتى أسيوط والأقصر لتطوير الأقسام الطبية داخل الجامعة وتحقيق أكبر استفادة منها.

مؤتمر طبي بالأقصر

وأوضح الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، والأستاذ بكلية طب الأقصر، أن المؤتمر يعد علامة فارقة للتعرف على أحدث برتوكولات العلاج التي تم التوصل إليها في مجال مكافحة السرطان، مؤكدا أننا ننتظر المؤتمر كل عام لأنه يثمر عن توصيات جادة تفيد المنظومة الطبية في مصر.

يذكر أن مؤتمر هذا العام يرفع شعار "معاً ضد السرطان" وذلك في دعوة من أجل تكاتف الجهود للحد من أعداد المصابين بمختلف أنواع الأورام سواء على المستوى العلمي والبحثي بعرض كل ما هو جديد فى مجالات الخدمة التشخيصية والعلاجية المتاحة لمرضى الأورام والتعرف على أحدث برتوكولات العلاج التي تم التوصل إليها ، كما يهدف المؤتمر إلى رفع الوعى الصحي لدى المواطنين بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر فى اكتشاف أمراض الأورام فى مراحله الأولى ودور ذلك في تحقيق نسب أعلى فى الشفاء وخاصةً فى ظل المبادرات الرئاسية التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس السيسى من أجل الحد من الإصابة بالأمراض المستعصية والأورام بصفة عامة والكشف عن أورام الثدي بصفة خاصة.