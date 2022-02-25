الآن جميع مسلسلات شهر رمضان 2022 هذا الموسم.. «تنوع ملحوظ بالقضايا»

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يزداد البحث حول جميع مسلسلات شهر رمضان 2022 المقرر عرضها هذا الموسم، ويترقب عدد كبير من الجمهور الإعلان عنها، إذ أنه من المقرر أن يشهد تنوع ملحوظ في القضايا والموضوعات التي يناقشها.

دوت الخليج

جميع مسلسلات رمضان 2022 في مصر

يخوض السباق الرمضاني هذا الموسم عدد كبير من الفنانين والنجوم البارزين في الوسط الفني، متنوعين بين ممثلين يقودوا السباق للمرة الأولى، وممثلين اعتادوا على تقديم أعمال درامية في المواسم الرمضانية السابقة.

مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل 2022

واتت مسلسلات شهر رمضان 2022 والمقرر عرضها هذا الموسم، على النحو الآتي: مسلسل «المشوار»، يخوض بطلوته الفنان محمد رمضان بجانب الفنانة المتألقة دينا الشربيني في ثاني تعاون فني بينهما، والذي يدور حول قصة حب تجمعها فدينا الشربيني خادمة في أحد البيوت، ورمضان سائق أجرة، تتوالي الأحداث ويكتشف أحد كبار الشخصيات موهبته ويتبناها فتنقلب حياته رأسا على عقب.

مسلسل كيد الحريم ضمن قائمة مسلسلات رمضان المقرر عرضها هذا الموسم

ويدخل مسلسل «كيد الحريم»، ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، وهو مسلسل سعودي مصري، من تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى، تسلط روجينا خلال الضوء على مرات الاب ومعاملتها القاسية لأبناء زوجها، وتبدأ في تدبير المكائد لهم.

مسلسل العائدون من داعش الجزء الثاني من هجمة مرتدة

وتأتي من ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 المقرر عرضها في هذا الموسم، بعض المسلسلات المكلمة لأجزاء تم عرضها في المواسم السابقة، من بينهم مسلسل «هجمة مرتدة»، فمن المقرر أن يصدر جزء ثاني منه تحت عنوان «العائدون من داعش»، يشارك في بطولته الفنان أمير كرارة بدور ظابط جيش، والفنان محمد فراج بدور إرهابي، ومن المتوقع أن يشهد نجاح مبهر على عكس الجزء الاول.

مسلسل رانيا وسكينة

تتعاون الفنانة مي عمرو مع الفنانة روبي في عمل درامي واحد، بعنوان «رانيا وسكينة»، ويشارك في بطولته كلا من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة صبا الرافعى، والفنان اوتاكا ومحمد رضوان، والفنان نبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ومن المقرر أن يجسدا الثنائي خلال أحداث المسلسل دور صديقتان في حي شعبي، يعانوا من الفقر، ولكن لا تزال صدقتهما قوية وتتناوب الأحداث حول الوقائع والمشاكل التي ستهدد حياتهما.

مسلسل ديما عامر

مسلسل ديما عامر، يترقبه الجمهور لعرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 بعد أن أحدث ضجة عريمة بشأن اقتباسه من عمل إيطالي، وصرح أبطال العمل أن هذا لا أساس له من الصحة، والمسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعدد من النجوم الأخرين.

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يسرا تدخل عالم الكوميديا بمسلسل أحلام سعيدة

وتدخل الفنانة يسرا إلى الكوميديا في رمضان 2022 بمسلسل «أحلام سعيدة»،و تدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل «سرايا عابدين».