/681643/نجلاء-فتحي-تغني-لسمير-صبري-حلوة-الدنيا-سكر-عبر-الهاتف-لمساندته-في-مرضه

حرصت الفنانة المصرية القديرة نجلاء فتحي، على مناوبة الاتصال بالفنان سمير صبري يوميًا منذ ذهابه إلى المستشفى بعد محنة مرضه الشديدة، وفي كل مرة تهاتفه تتغنى مع أغنية «حلوة الدنيا سكر» لدعمه في هذه المحنة.

دوت الخليج يرصد دعم نجلاء فتحي للفنان سمير صبري بعد محنة مرضها

وأعرب الناقد طارق الشناوي عن سعادته بهذا الحدث مؤكدا على عمق الصداقة القوية بين نجلاء فتحي وسمير صبري، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف، يتلقى سمير عشرات من التليفونات يوميًا، وأجملها من صديقته نجلاء فتحي، ووجدت نجلاء أن الرسالة التي تسهم سمير أن تغني معه واحدة من أشهر أغانيه حلوة الدنيا سكر».

الثلاثاء المقبل سمير صبري في مداخلة هاتفية لبرنامج ذكرياتي

وأكد طارق الشناوي أن الثلاثاء المقبل، سيطمأن سمير صبري الجمهور على حالته الصحية بنفسه، فقال: «سمير يتابع كل تفاصيل برنامجه الإذاعي، وسوف يوجه رسالة في بدايته للجمهور والأصدقاء الثلاثاء القادم، برنامج ذكرياتي في محطة الأغاني الرسمية».

نجوم الفن يدعمون سمير صبري

الجدير بالذكر أنه حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان سمير صبري في محنة مرضه، وكان من بينهم الفنان هالة صدقي التي كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «في يوم الجمعه اتمني الدعاء لصديقي وزميلي العزيز جدا سمير صبري للشفاء ، سمير دائما مجامل بيحب زملائه وبيساعد الكل خصوصا النجوم اللي انطفي نجمهم وبيفضل معاهم يساعدهم لاخر لحظه، جدعنته معاهم لا تحصي وعمره ما اتكلم وقال بيعمل ايه ليهم ، ان شاء الله يقوم بالسلامه».

وفي منشور أخر كتبت: ««أنا بحب الراجل ده وبحترم كل مواقفه واللي فيها كان دائما مع كل فنان أو نجم بعدت عنه الأضواء، فهو انسان بمعني الكلمة، واحترم كل مواقفه مع كل زملائه، اتمني له الشفاء العاجل».

مرض الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه يعاني الفنان سمير صبري من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري عملية قسطرة، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أن ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب من المقرر أن يجريها في الأيام القليلة المقبلة.

ونقل سمير صبري للمستشفى في يوم الاثنين الماضي، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

الفنان سمير صبري

سمير صبري فنان كبير، لديه عدد من الأعمال الخالدة في الأذهانن، والدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كان يصحبه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير، سكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة، كل هذه العوامل ساعدته في أن يصبح فنان ناجح ومشهور.

شارك في عدد من الأعمال الفنية مع عدد كبير من النجوم منهم عادل إمام وربطهم صداقة قوية في أعمالهم الفنية التي نجحت نجاح مبهر.

سمير صبري تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.