/681644/وكيلة-موسيماني-تثير-الجدل-برسالة-حول-مستقبله-مع-الأهلي

أثارة وكيلة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني "زوجته"، الحيرة عبر رسالة دونتها على "الإنستجرام"، صباح اليوم الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستمر التفاوض والمشاورات بين وكيل بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء، في الفترة المقبلة.

وكيلة موسيماني عبر “إنستجرام”

وقالت وكيلة موسيماني عبر انستجرام: "كل التوفيق لنادي القرن، الرئيس ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ولنا جميعا كجماهير.. الأهلي اكبر من اي احد".

تولى موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 لمدة موسمين فقط، وبعد نجاح بيتسو في حصد لقبي دوري أبطال إفريقيا مرتين تواليا، ومثلهما كأس السوبر الإفريقي، وبرونزيتي مونديال الأندية، بات استمراره مطلبا جماهيريا.

أرقام موسيماني مع الأهلي

2 برونزية كأس العالم للأندية 2021-2022

كأس السوبر الأفريقي 2020

2 دوري أبطال أفريقيا 2021-2020

كأس السوبر الأفريقي 2021

موسيماني عن النادي الأهلي

وقال موسيماني في تصريحات عبر برنامج "إلتيمت سبورت شو" من خلال إذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "أنا محظوظ لوجود التكنولوجيا، لأننا حللنا مونتيري عبر اجتماع زووم ولكن لحظي الجيد كانت مسحتي سلبية قبل ساعتين من المباراة".

وأضاف: "لعبت في أوروبا ولكنني لم أر شيئًا مثل هذا، إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري ودوري الأبطال والسوبر ولم تذهب إلى كأس العالم للأندية، فإنك سترحل، في الأهلي التعادل كارثة والخسارة جنازة، إنه شيء لم أره من قبل".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.