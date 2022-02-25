/681646/ميناء-دمياط-يتداول-28-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-خلال-24-ساعة

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم، أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 22339 طنا تشمل : 8100 طن فوسفات و 4800 طن يوريا و 9439 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67151 طنا تشمل 12500 طن قمح و 17710 أطنان حديد و 4822 طن فول و 150 طن خردة و 2369 طن خشب زان و 4200 طن ابلاكاش و 25400 طن ذرة .

ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

وأضاف البيان، أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 97 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بقدونس و فلفل و قرنبيط و ورق عنب و بطاطس و فاصوليا و خس و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( أعشاب و قطن و بصل و شمر و نعناع و ريحان و فول سوداني ) و فواكه ( برتقال و جريب فروت و بلح و يوسفي و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الأردن و روسيا و سنغافورة و الهند وإندونيسيا وإسبانيا و كرواتيا و الصين و أمريكا و مالطا و هولندا و اليونان وألمانيا و بنجلاديش و هونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 107 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1038 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 137434 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112175 طنا، كما غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2688 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5549 شاحنة.