/681647/محلل-سياسى-الرئيس-السيسى-حريص-على-عمل-نقلة-نوعية-فى-قطاعات-الدولة-المصرية

اشاد الدكتور بشير عبد الفتاح، محلل سياسى، بجهود وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حدوث نقلة نوعية فى جميع قطاعات الدولة المصرية، مؤكدا على ان الرئيس لديه رغبة دائمة منذ توليه الحكم وهى تطوير الدولة المصرية ونموها وجعلها قد الدنيا.

دوت الخليج

أوضح الدكتور بشير عبد الفتاح، عبر لقائه فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة صدى البلد، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يتسأل فى هذا الاطار اذا كان الشعب المصرى يشاركه هذه الرغبة فى التطور والنمو، فبالتالى لابد من وجود مشاركة حقيقية بين الحكومة والشعب.

دور المواطن فى عملية التنمية:

أوضح الدكتور بشير عبد الفتاح ان الاتجاه العالمى الحديث فى التنمية هو ان يصبح المواطن شريكا اساسيا الى جانب الدولة فى عملية التنمية، وبالتالى يحصل على العائد من التنمية ويشارك الدولة فيه، مؤكدا على ان المواطن عليه ان لا يترقب وينتظر هذا العائد فقط، بل ان يساعد الدولة.

واضاف انه يوجد بعض العناصر الاساسية لمشاركة المواطن فى عملية التنمية، ومن ضمنها ولاء وانتماء المواطن الى بلاده ودعمه ومساندته لحكومته، بالاضافة الى الصبر والاحتمال، مؤكدا انه لابد من وجود عزيمة متواصلة مهما كانت التحديات والصعاب والتكلفة.

واكد على ان التنمية لا يمكن ان تحدث بيد الدولة وحدها، وانما لابد من وجود مشاركة مجتمعية فى هذا السياق، مؤكدا على دور التعليم والتدريب فى نشر الوعى بين المواطنين عن واجباتهم وحقوقهم، مما يساهم فى رفع مستوى مشاركة المواطن فى عملية التنمية. كما أوضح ان التعدى على الاراضى الزراعية والتعدى على املاك الدولة وكل ما هو ضار للبيئة والوطن يعتبر بمثابة اجهاض للعملية التنموية.

واستشهد بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع بيناته السابقة بان جميع الانجازات التى شهدتها الدولة المصرية حدثت بأيد المصريين ومساندتهم وتحملهم ومشاركتهم، مشيرا الى ان الرئيس دائما يشيد بأهمية مشاركة المواطن.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من الجائحة

والقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته اثناء أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من الجائحة كورونا أمس الخميس، قائلا ان الدولة المصرية استطاعت ان تتجاوز تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين، وذلك من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية ناجحة وفعالة ، مكنتها من تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم كافة التحديات والصعاب التي واجهتها الدولة المصرية. كما أكد على ان تلك السياسات قد ساهمت بشكل كبير في وجود حالة من الاستقرار والثقة الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى وقدرته لتجاوز الأزمات.

وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من التساؤلات، قائلا "هـل لـدينا القدرة على الخروج – جماعيًا – من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل"؟ "وإذا كانت الإجابة نعم، وأظنّنا نريدها كذلك فأي طريق نسلك"؟ "هل نستمر على السياسات القديمة، أم نحاول البحث عن سياسات جديدة"؟.