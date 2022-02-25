التضامن: إقامة أكثر من 20 معرضا حرفيا خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تقرر مضاعفة إقامة المعارض الحرفية على مستوى محافظات الجمهورية هذا العام، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ من المقرر إقامة ما يزيد على 20 معرضا خلال هذا العام على مستوى المحافظات.





جاء ذلك فى تصريحات للوزيرة بمناسبة افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية، مساء أمس بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويستمر حتى 7 مارس المقبل، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء مجانا.

وأضافت أن معرض « ديارنا » يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية لوزارة التضامن الاجتماعى منذ إنطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.

وأوضحت القباج أن الوزارة تشجع العارضين على عرض منتجاتهم ومد يد العون لهم فى الإقراض متناهى الصغر، وكذلك فى التصميمات المختلفة من خلال التعاون مع كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مثل التعاون مع وزراء الشئون الاجتماعية العرب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، كما تعمل على تطوير منتجاتهم، من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهنى، كما أنها تتوسع حاليا فى التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهى الصغر.

وأبدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سعادته بما رآه من منتجات حرفية تراثية تكشف لنا عظمة التراث المصرى الأصيل، مشددا على أن معرض "ديارنا للحرف اليدوية" يتميز بجودة المنتجات ومناسبة الأسعار للمواطنين، حيث إنها فى متناول المواطن البسيط.

وحرص صبحى على تقديم التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعى لافتتاحها المعرض، وحرصها على إقامته فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يزيد من حركة الانتاج لشريحة مهمة فى المجتمع.