القائم بأعمال سفارة الكويت: زيارة الرئيس السيسي لدولتنا دفعة كبيرة للعلاقات

أكد القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة بالإنابة المستشار مشارى المزينى على قوة ورسوخ العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والكويت، منوهًا بالحرص المشترك من جانب قيادتى البلدين الشقيقيّن على تنميتها ودفعها قدما إلى الأمام.

ولفت المزينى فى تصريح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت اليوم، إلى أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت الثلاثاء، وأشار إلى انعكاساتها الإيجابية على مجمل علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتى تشهد مسارا تصاعديا منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية رسميا عام 1961، ونوه إلى التنسيق والتشاور المستمر على مستوى كافة المستويات، مؤكدا السعى المشترك لتفعيل اوجه التعاون القائم بما ينعكس بصورة إيجابية على العلاقات الرسمية والشعبية سواء بسواء.

واستذكر القائم بالأعمال بالإنابة دور مصر فى عملية تحرير الكويت عام 1991، مشيرا إلى امتزاج دماء الشعبين فى عدد من المواقف بما يجسد وحدة الهدف والمصير بينهما.

ووجه المزينى التهنئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتى وأعضاء الجالية الكويتية فى مصر بهذه المناسبة الوطنية المهمة التى تحتفل بها الكويت هذا العام فى أجواء بهيجة بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا.