الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي

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تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للسيد الرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "الماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.
وقد حرص السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.
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