/681659/تقديرا-لمسيرته-الفريدة--البرلمان-العربي-يمنح-العثيم-وسام-رواد-التنمية-العربية

كرم البرلمان العربي، معالي الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة بوسام "رواد التنمية العربية" وهو أول شخصية عربية تمنح هذا الوسام والذي يتم تقديمه للشخصيات التي أثرت العمل الخيري والإنساني على المستوى الوطني والعربي.

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جاء ذلك على هامش الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت بالجامعة العربية.

البرلمان العربي يمنح "العثيم" وسام "رواد التنمية العربية"

وأثنى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على دور العثيم وإسهاماته الجليلة في خدمة العمل الخيري والإنساني حيث يعد من أبرز الشخصيات الوطنية السعودية والعربية ونموذجًا عربيًا يستحق التكريم؛ نظرًا لما قدمه من إسهامات في العديد من القطاعات.

وأكد العسومي، أن اختيار صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ومنحه وسام "رواد التنمية العربية" يأتي تقديرًا لمسيرته الفريدة وقصته الملهمة وقدرته العبقرية على المساهمة في إثراء تجربة التعاون الاقتصادي.

وأعرب العثيم عن امتنانه لرئيس البرلمان العربي، ولأعضاء البرلمان وكل الذين رشحوه للتكريم ومنحه جائزة رواد التنمية العربية، مضيفًا أن التكريم والاحتفاء صادف في نفسه سعادة مضاعفة؛ كونه يأتي في رحاب جامعتنا العربية وبمحفل الشعوب العربية برلمان العرب أحد أهم روافد الدبلوماسية والعمل العربي المشترك.