/681650/مبسندش-إبني-في-حاجة-أبرز-تصريحات-علي-الحجار-ببرنامج-معكم

حل المطرب القدير علي الحجار، ضيفا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc في يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وظهر بصحبة ابنه للمرة الأولى.

دوت الخليج يرصد تصريحات علي الحجار ونجله في برنامج معكم منى الشاذلي

وتحدث علي الحجار ونجله أحمد عن تفاصيل عديدة، حول حياتهم الشخصية، وعلاقة علي الحجار بابنه وحقيقة مساندة الاب لابنه للوصول إلى الشهرة، خاصة وأنهم عائلة فنيه أبا عن جد، وغيرها من التصريحات التي سنرصدها خلال التقرير التالي.

أبرز تصريحات علي الحجار في برنامج معكم

- الخوف يجعل المرء يتحدى نفسه حتى لا يظهر بشكل غير لائق أمام الناس.

- عدم غناء ابني لا يسبب لي أزمة.

- ابني يغني بعض الأغاني الخاص بي في حفلاتي.

- عمري ما سندت أبنى في حاجة.

- ابني يحاول قدر الإمكان أن يبعد عن أي تفسير عند أحد من الجمهور أن والده يساعده في شيء.

- أخي من أكثر الملحنين الذين فهموا أين أكثر المناطق الجيدة في صوتي، فكان صديقا وأخا.

- شقيقى لم يقول لنا أنه مرض بشئ ولم يذهب لدكتور طوال حياته.

-شلت الغطاء من على وشه ولقيته بنفس الهدوء والسكينة والرضا اللي بتكون دايما مرسومة على وجهه وهو عايش.

- أخي رحل في سلام شبه شخصيته، فكان طول عمره راضي رغم كل المتغيرات العجيبة التي قد تجعله غاضب.

تصريحات أحمد علي الحجار

- أستطعت أن أبدع بشكل أكثر حرية دون قيود المقارنة بينه بيني وبين والدي حين سافرت إلى أمريكا.

- لا أغني أغاني والدي لتجنب المقارنة بين وبينه

- لا أحب أن يقول أحد أن أبي يساعدني أو يعاوني على الشهرة.

حفلات علي الحجار

من ناحية اخرى، تألق علي الحجار في العديد من الحفلات الغنائية، إذ أنه أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

كما أحيا حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.