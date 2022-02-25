استرداد 70 فدانا من أملاك الدولة وإزالة 8 حالات تعد بالمنيا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية. وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، أسفرت عن استرداد 70 فدانا، منها 35 فدانا بقرية دير أبو حنس بمجلس قروى دير البرشا، و35 فدانا بقرية الشيخ شبيكة بمجلس قروى دروة، إلى جانب إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة على مساحة 720 مترا بدير أبو حنس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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