القائم بأعمال سفارة الكويت: زيارة السيسى انعكست إيجابا على العلاقات الأخوية

وشدد المزينى، فى تصريح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، على أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت الثلاثاء الماضى، وأشار إلى انعكاساتها الإيجابية على مجمل علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتى تشهد مسارا تصاعديا منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية رسميا عام 1961.
ونوه بالتنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات بين البلدين، مؤكدا السعى المشترك لتفعيل أوجه التعاون القائم بما ينعكس بصورة إيجابية على العلاقات الرسمية والشعبية.
وأشاد القائم بالأعمال الكويتى بالإنابة بدور مصر فى عملية تحرير الكويت عام 1991، مشيرا إلى امتزاج دماء الشعبين فى عدد من المواقف بما يجسد وحدة الهدف والمصير بينهما.
ووجه المزينى، التهنئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتى وأعضاء الجالية الكويتية فى مصر بهذه المناسبة الوطنية المهمة التى تحتفل بها الكويت هذا العام فى أجواء بهيجة بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا.
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