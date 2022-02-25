جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، إنفوجرافًا، اليوم الجمعة، ترصد فيه جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة، والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسى وحتى الآن.





وأوضحت الوزارة أنه يتم خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب. وانطلقت المبادرة فى فبراير عام 2019، وذلك فى إطار حرص الدولة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهود مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.