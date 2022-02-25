وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية: "أتشرف وهيئة الشرطة فى ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وتقدم وأمان، إننا إذ نستلهم من هذه الذكرى المباركة قيم الصمود والتضحية فى سبيل تحقيق رسالة سامية وأهداف غالية، ونستبشر بثواب المولى جلت قدرته للمخلصين والصابرين، لنجد فى كل هذا دافعاً لبذل المزيد من العطاء ومواصلة الفداء، لبلوغ مسيرة الوطن مدارج الازدهار، حفظكم الله سيادة الرئيس، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور، حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب"، جاء فيها:

بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يُسعدنى أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونةً بأطيب الأمانى بالنجاح، راجياً المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم المُوقر بدوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطنى الفعال فى تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصرى العظيم، حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان، وكل عام وسيادتكم بخـير.

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار، عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، جاء فيها:

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، لقد اختص المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف، ونحن إذ نحتفى بتلك الذكرى العطرة، لنبتهل إليه جل فى علاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وإزدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور، مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"، جاء فيها:

بمشاعر يملؤها الاعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لشخصكم الكريم عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة، وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نُبلَ رسالةِ الإسلام للبشرية جمعاء، فكل عام وسيادتكم بخـير، ولتبقى مسيرة العمل الوطنى دوماً فى رفعة وازدهار، بفضل عطاء المخلصين من أبناء هذا الوطن العظيم.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور، أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، جاء فيها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نُحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعة لمقامه الشريف، نبتهل إليه جل فى عُلاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة، ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمن وأمان ورفعة وازدهار، حفظ الله مصر واحة للخير ومنارةً للعلم، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وفضيلتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للأستاذ الدكتور، محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، جاء فيها:

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول سائلين العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"، جاء فيها:

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات، راجين المولى جلت قدرته أن يبقى دار الإفتاء المصرية على مر العصور منارة تهدى لصحيح الدين الإسلامى الحنيف، وأن يعيد علينا جميعاً هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عام وفضيلتكم بخـير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء فيها:

بمشاعر يملؤهـا التقديـر لجميع الأخوة مـن القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، راجياً المولى تعالى أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وازدهار.

إننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة التى اختص فيها عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة، ونستلهم منها كل معانى البذل والسمو والارتقاء، لتكون لنا دافعاً لمواصلة العطاء فى سبيل الارتقاء بمعدلات أداء رسالة الأمن وترسيخ دعائم الإستقرار مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات، وكـل عـام وأنتم بخير.