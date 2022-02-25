الهجرة" للمصريين بأوكرانيا: التزموا بتعليمات السفارة وتواصلوا معها

تهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين وخاصة الطلبة المصريين بأوكرانيا، ضرورة الالتزام بكافة تعليمات السفارة المصرية بالعاصمة كييف، والتواصل مع السفارة المصرية من خلال الأرقام المذكورة.

وقد عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعآ امس مع 60 مصريا بأوكرانيا من بينهم مواطنين وطلاب الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق "زووم"، للاطمئنان عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية المصرية المتواجدة بمختلف مدن أوكرانيا، في ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.

من جانبها، حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على الاطمئنان على الجالية المصرية بأوكرانيا من خلال "علي فاروق" رئيس الجالية المصرية هناك، والذي أكد سلامة جميع المصريين في كافة المدن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بداية حديثها، على أن كافة الجهات المعنية تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، مضيفة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع كافة أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا.