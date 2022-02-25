نشرة أخبار الفن: نجوم الفن يدعمون أحمد عزمي.. والد بوسي يتراجع عن هجومه لابنته.. وهذه حقيقة وفاة سمير صبري

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

والد المطربة بوسي يتراجع عن تصريحاته

أعرب والد المطربة بوسي عن أسفه وندمه الشديد على التصريحات التي أتهم بها ابنته، فقال خلال لقائه مع برنامج سعد مولعها نار: «أنا غلطت وشخص ما خدعني وجعلني أهاجم ابنتي والنتيجة كانت سلبية عليها، وأنا أسف وأتمنى تراعي أني كبير في السن وأحتجت لـ مصاريف علاجي، وبنتي ادتني آخر مرة قبلتها 8 آلاف جنيه لسداد الديون، ولكن بسبب مشاكلها والقضايا اللي عليها ووجودها خارج مصر فمكنتش ببتواصل معايا».

النجوم يدعمون الفنان أحمد عزمي

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم الفنان أحمد عزمي بعد تصريحاته المؤثرة في برنامج «كلام الناس»، بيوم أمس الخميس، فكتب الفنان مصطفى درويش عبر حسابه على "فيسبوك": "كل الدعم يا احمد انت فنان كبير وكل الناس بتغلط عادي، ده أنا من جمهورك والله وكل الناس بتحبك، وباذن الله نشتغل مع بعض قريب وده شيء يشرفني جدا"، في حين نشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على "فيسبوك"، بعد فيديو الممثل احمد عزمي وهو يعتذر من الفنان صلاح عبدالله، وكتبت: "الهى يجبر خاطرك يا عم صلاح ويراضي قلبك يا أحمد وترجع تنور الدنيا بشغلك العظيم، أحمد عزمى ياجماعة من أكتر الزملا المبدعين المهذبين ربنا يراضيك يارب".

وقالت رانيا محمود ياسين: "الفنان أحمد عزمي فنان موهوب جدا وانسان راقي يجب أن ينظر له صناع الفن النظره التي تستحقها موهبته المتفرده في انتظارك يا احمد ان شاء الله ربنا يكرمك".

حقيقة وفاة الفنان سمير صبري

تداولت المواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل أنباء عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، إذ أنه يصارع المرض منذ يوم الاثنين الماضي في إحدى المستشفيات، وتواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان، الذي أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».

هكذا دعمت نجلاء فتحي الفنان سمير صبري في أزمته

حرصت الفنانة المصرية القديرة نجلاء فتحي، على مناوبة الاتصال بالفنان سمير صبري يوميًا منذ ذهابه إلى المستشفى بعد محنة مرضه الشديدة، وفي كل مرة تهاتفه تتغنى مع أغنية «حلوة الدنيا سكر» لدعمه في هذه المحنة، وأكد طارق الشناوي هذا الحديث قائلا«نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف، يتلقى سمير عشرات من التليفونات يوميًا، وأجملها من صديقته نجلاء فتحي، ووجدت نجلاء أن الرسالة التي تسهم سمير أن تغني معه واحدة من أشهر أغانيه حلوة الدنيا سكر».