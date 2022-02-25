/681661/بسبب-ضائقة-مالية-شاب-يشنق-نفسه-فى-مروحة-سقف-بالغربية

أقدم شاب ثلاثينى على التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بحبل معلق فى مروحه السقف بشارع الترعة، التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى، وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بالعثور على جثة " مصطفى . ص . ال " ٣٠ سنة مشنوقا بحبل معلق فى مروحة السقف داخل غرفة.

وعلى الفور أنتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة، إلى محل البلاغ، وبمعاينة الجثة المبدئية تبين وجود أثار أحتكاك وجروح سطحية حول رقبته أثار الشنق، وبسبب الحادث دخوله فى أزمة نفسية حادة أدى إلى قيامه بالتخلص من حياته داخل غرفته، ولا توجد أى علامات أخرى فى جسده .

وتم نقل الجثة، الى مستشفى المحلة العام، وتحويلها لمشرحه مستشفى المنشاوى بطنطا لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة .

استقيظ على نبأ وفاتة

وفى سياق اخر، استيقظ شاب فى الثلاثينات من عمره على خبر وفاته، وانتشار صورته على صفحات التواصل الأجتماعى بأنه أحد ضحايا حادث أنقلاب سيارة ميكروباص، بقرية الرجدية التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية.

و قال: أنه كان نائم وفوجىء بأتصالات هاتفيه من والدته وأشقائه وزوجته التى كانت تزور والدتها، فى الصباح الباكر على غير عادتهم وعندما جاوبهم أكتشف تداول خبر وفاته على صفحات التواصل الأجتماعى بصورته الشخصية فى حادث أنقلاب سيارة ميكروباص فى قرية كفر ششتا المجاورة لقريته، ودخلت أسرته فى نوبة من البكاء عندما علموا بأنه مازال على قيد الحياه.

وأستكمل حديثه، ولم تمر غير دقائق قليلة حتى فوجىء بتجمع العديد من الأهالى أمام منزله، لتحضير لمراسم العزاء وتشييع الجثمان، وصدموا عندما علموا بان الخبر غير صحيح، لافتا أن خبر وفاته كان عن طريق الخطأ، وغير مقصود، وهو فقط عبارة عن تشابه أسماء، بعد ان قام أحد الأشخاص بعمل منشور عن وقوع حادث علي طريق المحلة، ومن بين الأسماء كان يوجد اسم مشابهه لأسمه، فقاموا بأخذ صورة من حسابه الشخصي علي الفيس بوك، وتداولوها فيما بينهم.